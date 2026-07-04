มท.2 เร่งขยายผลตรวจปมทุจริตสอบท้องถิ่น ชี้ยังต้องชะลอบรรจุรอบ 1 ก.ค.

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่า จากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบความผิดปกติของคะแนนจากการสุ่มตรวจสอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จึงเร่งขยายผลตรวจสอบผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุจากบัญชีรายชื่อกว่า 15,000 คน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ หากตรวจพบว่ามีการแก้ไขคะแนน หรือมีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริต จะดำเนินการตามกฎหมายและยกเลิกการบรรจุทันที พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางที่กำหนดให้ตรวจสอบกระบวนการสอบใหม่ และให้ชะลอการบรรจุผู้สอบได้ในรอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ไว้ก่อน จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ
นายวรศิษฎ์ ย้ำว่า ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแล้ว จะสามารถเรียกบรรจุตามบัญชีได้ทันที โดยรัฐบาลพยายามดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบ
ส่วนกรณีผู้สอบผ่านที่ออกมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและไม่เห็นด้วยกับการชะลอการบรรจุนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า มติคณะกรรมการกลางยังคงให้ชะลอการบรรจุไว้ก่อน เพื่อรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตสามารถเข้ารับราชการได้ตามสิทธิ
นายวรศิษฎ์ ย้ำว่า ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแล้ว จะสามารถเรียกบรรจุตามบัญชีได้ทันที โดยรัฐบาลพยายามดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบ
ส่วนกรณีผู้สอบผ่านที่ออกมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและไม่เห็นด้วยกับการชะลอการบรรจุนั้น นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า มติคณะกรรมการกลางยังคงให้ชะลอการบรรจุไว้ก่อน เพื่อรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตสามารถเข้ารับราชการได้ตามสิทธิ