อินโดฯ แถลงยึดดอกกัญชาหนัก 3.37 ตัน อ้างมีต้นทางจากไทย

สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่สามารถยึดดอกกัญชาน้ำหนัก 3.37 ตัน นายซูยูดี อาริโอ เซโต หัวหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แถลงข่าวว่า ดอกกัญชาดังกล่าว มีต้นทางจากประเทศไทย และถูกตรวจยึดได้ที่จังหวัดชวาตะวันออก โดยถูกซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางและกล่องยางพารา
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 12 ราย ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ ดอกกัญชาดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีการกระจายไปยังเมืองสำคัญหลายแห่งของอินโดนีเซีย รวมทั้งกรุงจาการ์ตา และเกาะบาหลี เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนคดีนี้ในหลายเมืองของอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
อินโดนีเซียมีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้มงวด และในปี 2558 ได้ประหารชีวิตชาวออสเตรเลีย 2 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งค้ายาเสพติด Bali Nine จากความผิดฐานพยายามลักลอบขนเฮโรอีนออกจากเกาะบาหลี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 12 ราย ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ ดอกกัญชาดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีการกระจายไปยังเมืองสำคัญหลายแห่งของอินโดนีเซีย รวมทั้งกรุงจาการ์ตา และเกาะบาหลี เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนคดีนี้ในหลายเมืองของอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
อินโดนีเซียมีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้มงวด และในปี 2558 ได้ประหารชีวิตชาวออสเตรเลีย 2 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งค้ายาเสพติด Bali Nine จากความผิดฐานพยายามลักลอบขนเฮโรอีนออกจากเกาะบาหลี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ