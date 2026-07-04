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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 66,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:04 (ครั้งที่ 1) ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,350.00 บาท ขายออก 65,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 64,035.84 บาท ขายออก 66,350.00 บาท