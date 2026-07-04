อุตุฯ ฉ.5 เตือนไต้ฝุ่นไมสัก เคลื่อนเข้าจีนตอนใต้ 4-5 ก.ค.นี้ แต่ไม่เข้าไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 เตือนเรื่อง พายุไมสัก ว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (4 ก.ค. 69) พายุโซนร้อนไมสัก (MAYSAK) บริเวณทะเลจีนใต้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 170 กิโลเมตร ทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิง ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิง ประเทศจีนตอนใต้ ในช่วงวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2569 โดยศูนย์กลางของพายุนี้ ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย