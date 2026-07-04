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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ สูงสุดที่หนองแขม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีฝนตกเล็กน้อยเบาบาง บางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออก และแนวโน้มลดลง โดยปริมาณฝนรวมสูงสุดที่เขตหนองแขม 7.5 มิลลิเมตร