ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 7 ปี "คิม กอน-ฮี" อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง ข้อหารับสินบน

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ศาลชั้นต้นกลางกรุงโซลมีคำพิพากษาจำคุก คิม กอน-ฮี ภรรยาอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล เป็นเวลา 7 ปี ในข้อหาคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาล
ศาลฯ มีคำพิพากษาจำคุกดังกล่าว โดยระบุว่า คิม ไม่ลังเลที่จะรับสินค้าหรูหราทั้งที่เป็นสิ่งของที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ในชีวิตจริง
คณะทำงานของ มิน จุงกี อัยการอิสระผู้นำการสอบสวนข้อกล่าวหาคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีและภริยา ได้เสนอให้ลงโทษจำคุกคิมเป็นเวลา 7.5 ปี ในข้อหาซื้อขายตำแหน่งทางราชการเพื่อแลกกับเครื่องประดับราคาสูงและสินค้าหรูหรา
ขณะเดียวกัน ทีมทนายความฝ่ายจำเลยของคิมมีแผนจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินดังกล่าว
ทั้งนี้ คิม ถูกกล่าวหาว่ารับสร้อยคอ เข็มกลัด และต่างหูจากนักธุรกิจรายหนึ่งระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 เพื่อแลกกับการแต่งตั้งลูกเขยคนโตของนักธุรกิจรายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาล
นอกจากนี้ คิมยังถูกตั้งข้อหารับเต่าทองคำจากอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อแลกกับตำแหน่งในเดือนเมษายน 2565 รวมถึงรับนาฬิกาข้อมือจากผู้ประกอบการหุ่นยนต์สุนัขในเดือนกันยายน ของปีเดียวกัน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ข้อหาอื่นๆ ยังรวมถึงการรับกระเป๋าแบรนด์เนมจากศิษยาภิบาลรายหนึ่งระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2565 และรับภาพวาดจากอดีตอัยการในเดือนกุมภาพัฯธ์ 2566 เพื่อแลกกับการเสนอชื่อ
คิม ซึ่งถูกสั่งฟ้องดำเนินคดีระหว่างที่ถูกควบคุมตัวในเดือนสิงหาคม 2568 กลายเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกนำตัวขึ้นศาลพิจารณาคดีระหว่างถูกคุมขัง
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน ศาลสูงกรุงโซลได้กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยเพิ่มโทษจำคุกคิมจาก 20 เดือนเป็น 4 ปี ในข้อหาปั่นหุ้นและรับสินบน
นอกเหนือจากคำพิพากษาข้างต้นแล้ว คิมยังถูกสั่งฟ้องในข้อหาขอให้มีการลงทะเบียนสมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคี (Unification Church) เป็นจำนวนมากในพรรคพลังประชาชน (People Power Party) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสายอนุรักษนิยมในขณะนั้น เพื่อสนับสนุนผู้สมัครรายหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคในปี 2566