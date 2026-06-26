โฆษก ตร.ยันไม่ปกป้องใคร คดีโกงสอบ ขรก.ท้องถิ่น

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่า ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่วาระในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมาก และได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน ยืนยันว่า การดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คือไม่ปกป้องบุคคลใด ไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงาน แต่จะพิจารณาจากพฤติการณ์และพยานหลักฐานเป็นสำคัญ หากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ โดยไม่มีข้อยกเว้น