MEA ระดม จนท.แก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าล้มจากพายุฝนฟ้าคะนอง บริเวณซอยฉลองกรุง 43

วันนี้ (26 มิถุนายน 2569) MEA การไฟฟ้านครหลวง ได้รับแจ้งเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มและกีดขวางการจราจร บริเวณปากซอยฉลองกรุง 43 ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่เป็นวงกว้าง ขณะนี้ MEA ได้ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าดำเนินการแก้ไขและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้า สายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัย หากพบสายไฟขาดหรือเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถแจ้ง MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง