"เอกนิติ" นั่ง ปธ.กมธ.โอนงบฯ แปรญัตติวันเดียวไม่เสร็จ ขยายต่อถึงวันจันทร์

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ พ.ศ. … โดยมีการเลือกตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ. ดังนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กมธ. มีรองประธาน กมธ. 6 คน ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานคนที่ 1 นางนันทนา สงฆ์ประชา สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รองประธานคนที่ 2 นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย รองประธานคนที่ 3 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน รองประธานคนที่ 4 น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม รองประธานคนที่ 5 และ นายซาการียา สะอิ สส.นราธิวาส พรรคภูมิใจไทย รองประธานคนที่ 6
ส่วนเลขานุการ กมธ. ได้แก่ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ขณะที่โฆษก กมธ. 3 คน ได้แก่ นางคมคาย อุดรพิมพ์ สส.มหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี สส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และ นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย อดีตสส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน
โดยในการประชุมเป็นสอบถามกระบวนการโอนงบประมาณของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าที่แจงแล้วในวันนี้ เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
ส่วนเรื่องเกณฑ์การดึงงบประมาณนั้น เบื้องต้นยังอยู่ในช่วงการสอบถามแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจากเดิมกำหนดการแปรญัตติไว้วันเดียว แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน จึงมีการขยายเวลาออกไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้