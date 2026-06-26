เลี่ยง ถ.ฉลองกรุง! ฝนตก-ลมกระโชก ซัดเสาไฟฟ้าหักกว่า 50 ต้น รถพังกว่า 30 คัน

ช่วงเย็นที่ผ่านมา มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรก ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์และกีดขวางการจราจร ตั้งแต่ช่วงซอยฉลองกรุง 43 ถึงซอยฉลองกรุง 45 (บริเวณจุดกลับ ช่วงสะพานลำกอไผ่ หน้าคลังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
นายประสพ ศรีวิมา ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า จากประมาณการคาดว่ามีเสาไฟล้มมากกว่า 50 ต้นขึ้นไป เป็นเสาไฟฟ้าข้างทางทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งกองงานอยู่ระหว่างการแก้ไขทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทยอยเข้าพื้นที่ทีละจุด แต่บางจุดก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
ด้านสำนักเขตลาดกระบังรายงานว่า มีรถได้รับความเสียหาย กว่า 30 คัน ส่งผลทำให้ไม่สามารถผ่านเส้นทางฉลองกรุงได้ทั้งขาเข้า-ออก แนะนำให้เลี่ยงเส้นทาง
"นคร 0512" กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่า เสาไฟฟ้าล้ม ทำให้รถชะลอเป็นแนวยาวกว่า 10 คัน ประมาณ 3-4 กม. ความเสียหายเป็นวงกว้าง จากไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย ที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจน ต้องเร่งนำส่ง รพ.
นอกจากนั้น ยังมีผู้บาดเจ็บจากเสาไฟฟ้าทับรถ อีก 2 ราย เป็นเพศหญิง คือ คนขับรถ 1 คน เป็นแม่ และลูกสาวอายุ 10 ปี 1 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยคนติดในรถออกมา 1 ราย มีอาการบาดเจ็บขาทั้ง 2 ข้าง
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีคนที่อยู่ในบ้าน นอกจากคนป่วยติดเตียง ได้รับบาดเจ็บ บริเวณศีรษะ อยู่ระหว่างกำลังนำส่ง รพ. เพราะถูกเสาไฟฟ้าหักทับหลังคาบ้านริมถ.ฉลองกรุง