สำนักพระราชวังเปิดเส้นทางถวายสักการะพระศพ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" เริ่ม 27 มิ.ย.นี้

สำนักพระราชวัง ได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2569
- เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
• ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 – 10.00 น.
• ช่วงที่ 2 เวลา 11.30 – 16.00 น.
• ช่วงที่ 3 เวลา 20.00 – 21.00 น.
- ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพฯ ฯ ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (จุดคัดกรองปิดเวลา 20.00 น.)
- เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด
- โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป
• เปิดให้เข้าชมฯ ได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น.
• เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
• งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
• ให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศร์