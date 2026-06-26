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โปรดเกล้าฯ โยกย้ายสลับตำแหน่ง ผู้ว่าฯภูเก็ต-รองปลัด มท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี