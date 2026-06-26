ญี่ปุ่นเตือนภัย! ไต้ฝุ่น 2 ลูกจ่อถล่มสุดสัปดาห์นี้ เสี่ยงน้ำท่วมหนัก-ดินถล่ม

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ออกประกาศเตือนภัยในวันนี้ (26 มิ.ย.) ระบุพายุไต้ฝุ่นฮีโกส อาจเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าใกลญี่ปุ่นและพัดขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ ทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วภูมิภาคตะวันตก และตะวันออกของประเทศ
นอกจากนี้ พายุไต้ฝุ่นเมขลา (Mekkhala) ซึ่งเป็นพายุอีกลูกที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ภูมิภาคอามามิ ในจังหวัดคาโกชิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ และอาจเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคคันโตในวันพรุ่งนี้
JMA คาดว่าพายุไต้ฝุ่นทั้งสองลูกจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อน (extratropical cyclone) หลังจากเคลื่อนตัวเข้าใกล้ อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานย้ำเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังภัยจากดินถล่มและน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลจากสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติระบุว่า ประชาชนมากกว่า 2 ล้านคนใน 13 จังหวัดทั่วภูมิภาคคินกิ และคิวชู ได้รับคำสั่งอพยพเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ณ เวลา 07.00 น. ของวันนี้
JMA ระบุว่า เมืองโกโต จังหวัดนางาซากิ มีปริมาณน้ำฝนสะสมรวมถึง 600 มิลลิเมตร ตั้งแต่วันอังคาร (23 มิ.ย.) จนถึงเช้าวันนี้ ขณะที่เมืองอาโซะ จังหวัดคุมาโมโตะ และเมืองอุเรชิโนะ จังหวัดซากะ มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 500 มิลลิเมตร
นอกจากนี้ JMA ยังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุรุนแรงทั่วจังหวัดโอกินาวา และทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น โดยในขณะที่พายุไต้ฝุ่นฮีโกสเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือออกนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศ คาดว่าฝนจะตกรุนแรงขึ้นในภูมิภาคโทไก และคันโต และจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ (27 มิ.ย.) ในขณะที่พายุไต้ฝุ่นเมขลากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ พายุไต้ฝุ่นเมขลา กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ห่างออกไปจากชายฝั่งเกาะคุเมะ ของจังหวัดโอกินาวา ณ เวลา 11.00 น. วันนี้