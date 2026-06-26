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หุ้นไทยร่วง! ปิดตลาด -16.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 66,464.62 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขาย ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 16.21 จุด หรือ -1.04% ที่ระดับ 1,542.34 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 66,464.62 ล้านบาท