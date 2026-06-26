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ราคาทองปรับ 25 ครั้ง [+900] รูปพรรณขายออก 64,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 25 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 900 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,750 บาท ขายออกบาทละ 63,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,474.36 บาท ขายออกบาทละ 64,750 บาท