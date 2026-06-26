ปปง.ประสาน DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดี Forex

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดี Forex ว่า ตามหลักการแล้ว ปปง. มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดี ส่วนเส้นทางการเงินจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
สำหรับการตรวจสอบปัญหาส่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายัง ปปง. แล้วหรือไม่ นายเทพสุ กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด และยังไม่ได้รับรายงาน