กกต.แนะใช้ "ทางรัฐ" อำนวยความสะดวกเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม.-นายกและสมาชิกเมืองพัทยา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถใช้งานได้ดังนี้
1. ใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2569 และ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569 เวลาและปฏิทิน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง และสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน 1444
1. ใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2569 และ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569 เวลาและปฏิทิน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง และสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน 1444