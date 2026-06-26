คนไทยใช้สิทธิ "ไทยช่วยไทยพลัส" เต็มวงเงินแล้ว 8 ล้านราย เตือนใครใช้ไม่หมด รัฐดึงเงินกลับ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น.
จากสถิติด้านประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ พบว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,040,623 ราย โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่สามารถดำเนินกระบวนการและใช้จ่ายสำเร็จไปแล้วถึง 25,577,448 ราย
มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์จนครบวงเงิน 1,000 บาท ไปแล้วเป็นจำนวนสูงถึง 8,078,882 ราย
ในส่วนของภาคผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ (กด T&C แล้วและพร้อมใช้งาน) มีจำนวนรวมสูงถึง 1,065,270 ร้านค้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมจำนวน 879,219 ร้านค้า และร้านค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสมทบอีก 186,051 ร้านค้า
ทั้งนี้ จากจำนวนร้านค้าที่พร้อมใช้งานทั้งหมด มีร้านค้าที่มีการทำธุรกรรมและเกิดยอดใช้จ่ายจริงสำเร็จแล้วจำนวน 1,026,299 แห่ง
ภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" มียอดสะสมรวมสูงถึง 39,531.79 ล้านบาท
โดยโครงสร้างการใช้จ่ายถูกแบ่งออกเป็นสองช่องทางหลักตามพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนี้
1. ยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ มีมูลค่าการใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 38,791.66 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนนี้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนร่วมจ่าย (Co-pay) จำนวน 22,359.11 ล้านบาท และเป็นส่วนที่ประชาชนร่วมจ่ายเองอีกจำนวน 16,432.55 ล้านบาท
2. ยอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery Platform) แม้ว่าช่องทางนี้จะเพิ่งเปิดให้เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา แต่กลับสร้างเม็ดเงินสะพัดได้อย่างรวดเร็ว โดยมียอดใช้จ่ายรวมแล้วถึง 740.13 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่ายจำนวน 414.10 ล้านบาท และประชาชนร่วมจ่ายเองจำนวน 326.03 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนงบประมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการ จะพบว่าเป็นส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่ายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 22,773.21 ล้านบาท และเป็นเม็ดเงินที่ขับเคลื่อนจากกระเป๋าของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เองอีกจำนวน 16,758.58 ล้านบาท
สำหรับโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" กำหนดให้ใช้สิทธิวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 1,000 บาท ให้หมดภายในรอบเดือนนั้นๆ หากใช้ไม่หมด ยอดเงินคงเหลือจะถูกตัดสิทธิทันที ไม่สามารถทบหรือโอนสะสมไปยังเดือนถัดไปได้
เงื่อนไขการใช้สิทธิการรีเซ็ตวงเงิน ในวันที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 06.00 น. ระบบจะเติมวงเงินใหม่ให้อัตโนมัติ (เต็มจำนวน 1,000 บาท) โดยวงเงินเก่าของเดือนที่แล้วจะถูกล้างทิ้งการใช้จ่าย เงื่อนไขประชาชนต้องร่วมจ่าย 40% และรัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง