ตลท.แขวน SP หุ้น DOD หลัง ก.ล.ต.สั่งแก้งบไตรมาส 1/69

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้ง บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงิน งวดไตรมาส 1/69 และให้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการสอบทานการเข้าทำรายการจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินซึ่งติดภาระจำนอง การจ่ายเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนสำหรับค่าก่อสร้างอาคารบนที่ดิน รวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ เครื่องจักร และบริการเต็มจำนวน ซึ่งรายการแตกต่างไปจากอดีต และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรับมอบสินทรัพย์หรือบริการ จากการชำระเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของ DOD ไม่ได้รับหลักฐานที่สนับสนุนประโยชน์ในเชิงธุรกิจของการเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าว
ก.ล.ต. จึงแจ้งให้ DOD ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานประเด็นดังกล่าว และให้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต. รวมถึงรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินและรายงานฉบับที่แก้ไขต่อสาธารณชนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569