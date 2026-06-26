อธิการฯ มศว แจ้งความคนกล่าวหาเอี่ยวโกงสอบ ท้า! แน่จริงเปิดหน้าเลย

ศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว. เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตี บิดเบือน และกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์
ศ.ดร.ชลวิทย์ เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆ ที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อขอความเป็นธรรม และหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ รวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือน มหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมยืนยันว่า ข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่า หากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริง ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้เลย
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า วันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้ เช่น กระดาษคำตอบ สำหรับนำไปขยายผล