กทม.พร้อม 100% รับมือฝนถล่มวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 69 ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งไว้แล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อม เพื่อออกมาใช้สิทธิลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉิน โดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในวันเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้ง ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รถสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งควบคุมระดับน้ำในคลอง คูน้ำ และลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เร่งเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลอง รวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ และช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
จัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง และหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้ง พร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้อง
ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝนตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเมฆฝนผ่านระบบเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำ ควบคู่กับข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ภายหลังปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17.00 น. และเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน ประชาชนสามารถร่วมติดตามและตรวจสอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com ซึ่งจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งไว้แล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อม เพื่อออกมาใช้สิทธิลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉิน โดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในวันเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้ง ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รถสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งควบคุมระดับน้ำในคลอง คูน้ำ และลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เร่งเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลอง รวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ และช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
จัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง และหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้ง พร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้อง
ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝนตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเมฆฝนผ่านระบบเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำ ควบคู่กับข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ภายหลังปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17.00 น. และเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน ประชาชนสามารถร่วมติดตามและตรวจสอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com ซึ่งจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง