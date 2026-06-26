ม็อบชาวไร่อ้อยบุก ก.อุตฯ ทวงเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน

เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศรวมตัวเรียกร้องเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด ฤดูกาลผลิต ปี 2568/69 ในอัตรา 120 บาท/ตัน โดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ 2 มาตรการ ได้แก่ เงินจูงใจตัดอ้อยสด 69 บาท/ตัน และเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยว (เฉลี่ย 51 บาท/ตัน) พร้อมทั้งเรียกร้องให้ "ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไป"
ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเอง กล่าวว่า เข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย พร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อย สถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ รับปากจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อ
ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมขอยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 ราย ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ กอน. ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ โดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง 2 มาตรการแล้ว คือ 1.ปรับปรุง อุปกรณ์และเครื่องจักร 2.เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว
ส่วนมาตรการที่ 3 ซึ่งได้แก่ (1) มาตรการแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% (2) การสร้างรายได้เพิ่มจากใบและยอดอ้อย (3) ช่วยเหลือไม่เผ่าหลังเก็บเกี่ยว ขณะนี้ได้ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุม กอน.เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา