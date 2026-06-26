เลขาฯ ปปง.ไม่ฟันธงคดี Forex โยงนักการเมือง

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดี Forex ว่า ตามหลักการแล้ว ปปง. มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดี
เมื่อถามว่า ขณะนี้พบเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หรือไม่ นายเทพสุ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า เบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดานักการเมืองหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน
ขณะที่การตรวจสอบปัญหาส่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นั้น นายเทพสุ กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียด และยังไม่ได้รับรายงาน