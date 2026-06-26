มท.3 สั่ง กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพ จึงได้สั่งการให้ กปภ. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนด้านพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลก ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการลดค่าติดตั้งประปา 15% เปิดให้สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1/2 นิ้ว และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมการวางท่อภายในบ้าน) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2569 พบว่า มีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้วจำนวน 8,065 ราย คิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประชาชนได้รับส่วนลดรายละ 540 บาท รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4,355,100 บาท สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย และ กปภ. จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 ณ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ. แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official @PWAThailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง