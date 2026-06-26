อียูโอนเงินกู้ 3 พันล้านยูโร ฟื้นฟูเศรษฐกิจยูเครน

นางยูเลีย สวีรีเดนโก นายกรัฐมนตรียูเครน เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) โอนเงินกู้งวดแรกจำนวน 3,000 ล้านยูโร หรือราว 1 แสนล้านบาท จากเงินกู้จำนวน 90,000 ล้านยูโร (3,422 ล้านบาท) ให้แก่ยูเครนแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพกเกจเงินกู้ระยะเวลา 2 ปี
จากเงินกู้งวดแรกนี้ จะแบ่งเป็นงบประมาณการทหารและการป้องกันประเทศ 60,000 ล้านยูโร (ประมาณ 2,271 ล้านบาท) และงบประมาณด้านการฟื้นฟูประเทศ 30,000 ล้านยูโร (ประมาณ 1,140 ล้านบาท)
นายกรัฐมนตรียูเครน กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การเงิน และการทหารแก่ยูเครนเป็นจำนวนเงิน 200,000 ล้านยูโร (ประมาณ 7 ล้าน 6 แสนล้านบาท) และอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 90,000 ล้านยูโร ในช่วงเวลาอีก 2 ปีข้างหน้าในรูปแบบของเงินกู้สนับสนุนจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สหภาพยุโรปจะเริ่มจ่ายเงินอีก 6,000 ล้านยูโร (ประมาณ 2 แสนล้านบาท) ซึ่งเป็นงวดที่สองจากเงินกู้ที่จัดสรรไว้สำหรับการผลิตโดรนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า