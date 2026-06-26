xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า -16.79 จุด มูลค่าซื้อขาย 37,338.98 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 16.79 จุด หรือ -1.08% ที่ระดับ 1,541.76 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,338.98 ล้านบาท