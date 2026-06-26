ทีมโฆษก รบ.ทำบุญศูนย์แถลงข่าวฯ ขอให้ประชาชนมีความสุข รับทราบข่าวดีและถูกต้อง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ และร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร พร้อมด้วยนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก และสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วม
เมื่อเริ่มพิธีสงฆ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 5 รูปเจริญพระพุทธมนต์ คณะโฆษกรัฐบาลถวายปิ่นโตภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเสร็จสิ้นพิธี
การจัดพิธีทำบุญศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของภาครัฐ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักโฆษกกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
นางสาวรัชดา กล่าวว่า การสื่อสารของภาครัฐไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดข้อมูล แต่คือการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตนเองได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ประชาชนมีความสุข รับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และขอให้ข่าวปลอมลดลง
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี คณะโฆษกรัฐบาลจะได้ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ตามความตั้งใจที่จะร่วมกันทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งนี้ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เดิมมีชื่อว่า "ตึกพระขรรค์" เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนรสิงห์ ก่อนจะกลายมาเป็นทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน และได้ปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวของรัฐบาล เริ่มในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นต้นมา ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี นโยบาย และผลการดำเนินงานของรัฐบาลไปยังสื่อมวลชนและประชาชน