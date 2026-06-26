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ทองปรับแล้ว 10 ครั้ง [+400] รูปพรรณขายออก 64,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 10 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,250 บาท ขายออกบาทละ 63,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,989.24 บาท ขายออกบาทละ 64,250 บาท