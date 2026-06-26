ปลัด มท.ไม่ให้ค่าคลิปเสียงโยงเมียเอี่ยวทุจริตสอบ ขรก.ท้องถิ่น

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวชี้แจง กรณีมีเพจ CSI LA ออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยและภรรยา เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่น ว่า อะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไร
เมื่อถามต่อว่า ยืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ประวัติคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้ว และคนที่เขาให้ข้อมูล เอามาจากไหน ต้องไปถามเขา
ส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า คนกล่าวหามันลอยๆ จะไปให้ค่าทำไม