อังกฤษลดโควตานำเข้าเหล็กปลอดภาษีลง 60% เริ่ม 1 ก.ค.

รัฐบาลอังกฤษเผยแพร่รายละเอียดมาตรการการค้าเหล็กฉบับใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี (25 มิ.ย.) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยปรับลดปริมาณโควตานำเข้าเหล็กที่ได้รับการยกเว้นภาษีลงอย่างมาก พร้อมปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสำหรับปริมาณที่เกินโควตา
มาตรการดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่มาตรการคุ้มครองการนำเข้าเหล็ก (Steel Safeguard) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้
กระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษระบุในเอกสารแนวปฏิบัติว่า ปริมาณโควตานำเข้าเหล็กที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะถูกปรับลดลง 60% เมื่อเทียบกับมาตรการเดิม ขณะที่การนำเข้าเหล็กที่เกินโควตาจะถูกเรียกเก็บภาษี 50% เพิ่มขึ้นจากอัตรา 25% ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดโควตาภาษีรายประเภท (Tariff-Rate Quotas) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็ก 20 ประเภท โดยจะบริหารจัดการโควตาเป็นรายไตรมาส พร้อมระบุประเภทสินค้า ปริมาณเหล็กที่สามารถนำเข้าโดยไม่เสียภาษี และอัตราภาษีสำหรับการนำเข้าที่เกินโควตา
มาตรการใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหล็กที่รัฐบาลอังกฤษเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศเป็นสูงสุด 50% จากปัจจุบันที่ราว 30% พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ