รบ.เปิดบริการ Telepharmacy ผ่าน 7 แพลตฟอร์ม ยกระดับบริการด้านยา

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศ ยกระดับการบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการ
ทั้งนี้ รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569 เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ของร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดัน Telepharmacy ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศ
ปัจจุบัน อย. ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการ Telepharmacy ได้ จำนวน 7 แพลตฟอร์ม ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการกำกับดูแลตามกฎหมาย ประกอบด้วย 1. Telehealth Thailand โดย สภาเภสัชกรรม 2. PharmCare Telepharmacy โดย บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จํากัด 3. AskMacy by Fascino โดย บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด 4. ALL PharmaSee โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 5. ร้านยากรุงเทพ โดย บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จํากัด 6. Shopee โดย บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด 7. LINE MAN โดย บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จํากัด