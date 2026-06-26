เพ้อเจ้อ! "อนุทิน" ไม่ให้ค่าปมคลิปภรรยาปลัด มท.เอี่ยวทุจริตสอบ ขรก.ท้องถิ่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเพจ CSI LA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่น ว่า ให้ไปถามกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนจะระบุว่า "เพ้อเจ้อไปเรื่อย"
เมื่อถามว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องชี้แจง ไม่มีสาระ เพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะ
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวน โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถามกลับว่า ถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงเราจะไปยึดข้อมูลอะไร ยืนยันว่าไม่มีอะไร ทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะให้เป็น ว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระ จะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระ
เมื่อถามว่าได้มียกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบรายละเอียด บอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละ แค่นั้นเอง คนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ทำการแจ้งความแล้ว ในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนโยบายของตนมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำด้วยความไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบ ต้องดำเนินการให้หมด ถึงแม้ตอนนี้คณะกรรมการกลางฯ บอกว่าให้มีการบรรจุข้าราชการไปก่อนก็ไม่เป็นไร เขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ให้บรรจุ ซึ่งแม้จะใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไป ไม่เป็นไร ให้บรรจุข้าราชการได้ แต่เมื่อไรที่มีผลการสืบสวนออกมาว่ามีการทุจริต ก็ไปดำเนินการตอนไหนก็ได้ เพราะคดีพวกนี้ไม่มีอายุความ