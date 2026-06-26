รัฐบาลจับมือ META ติวเข้ม AI ให้เกษตรกรและ SMEs ไทยฟรี มุ่งตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลายกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลประสบความสำเร็จในการดึงพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมจำนวนมาก มาร่วมเปิดตัวโครงการ "ติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทย" ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI และเครื่องมือออนไลน์มาช่วยยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถค้าขายโดยตรงถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับทีมผู้บริหารของ Meta เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับไฮไลต์สำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยและ SMEs ภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ได้พัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ On-site และ Online โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการสร้างตัวตนทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram, การผลิตคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจ ไปจนถึงเทคนิคการใช้เครื่องมือ AI ของ Meta เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยตรง
ทั้งนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกษตรกรไทยเผชิญมาโดยตลอด คือการถูกตัดกำไรจากห่วงโซ่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยตรง ด้วยเน้นการสร้างทักษะและเครื่องมือดิจิทัล ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เองเพิ่มกำไรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการขายตรง และยังขยายโอกาสไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใหญ่ของ Meta ที่ครอบคลุม 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหลักสูตรจะถูกปรับเนื้อหาให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคและบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างรากฐานในโลกออนไลน์ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้กลับสู่ครอบครัวและชุมชนโดยตรง