นายกฯ ปราศรัย "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ลั่น! เดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พุทธศักราช 2569 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แม้คำว่า "ยาเสพติด”ฃ" จะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชา แต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัว ย่อมสร้างความทุกข์ ความสูญเสีย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติด และมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคม
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทย ในฐานะเป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจัง
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน และในปีนี้จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านนโยบาย "1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัด" เพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด" โดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชน สามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง พร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญ เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน