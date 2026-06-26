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ราคาทองเปิดปรับเพิ่ม [+550] รูปพรรณขายออก 64,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 550 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,400 บาท ขายออกบาทละ 63,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,125.68 บาท ขายออกบาทละ 64,400 บาท