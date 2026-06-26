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เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 33.39 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เงินบาทเปิดเช้านี้ (26 มิ.ย. 69) ที่ระดับ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.36 บาทต่อดอลลาร์