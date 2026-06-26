กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 12.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 19.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตสายไหม 19.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 18.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางนา 18.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 17.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตราษฎร์บูรณะ 16.5 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางขุนเทียน 16.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตมีนบุรี 16.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตคันนายาว 16.1 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสัมพันธวงศ์ 15.6 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางกอกใหญ่ 15.6 มคก./ลบ.ม.
12. เขตคลองสามวา 15.4 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 10.6 - 19.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 9.5 - 18.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 7.8 - 15.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 6.3 - 19.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 7 - 15.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 7.4 - 16.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก