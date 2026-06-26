ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.โดนด้วย 60%

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง "เมขลา" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายน 2569 นี้ โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย