กทพ.เตรียมก่อสร้างโครงการทางด่วนจังหวัดภูเก็ต เฟส 1 กะทู้-ป่าตอ

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเปิดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 15 เรื่อง Tunnel Construction and Maintenance Technology จัดโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง และบำรุงรักษาอุโมงค์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพบุคลากร พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ(ด่วน) ของประเทศให้มีความทันสมัย และปลอดภัย
ทั้งนี้ กทพ. เตรียมก่อสร้างโครงการทางด่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะ(เฟส) ที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ซึ่งมีการขุดอุโมงค์ทะลุภูเขาด้วย จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นับเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศ
นอกจากนี้ ให้ กทพ. นำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอุโมงค์ในประเทศไทย มาเป็นบทเรียน และหามาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย
ทั้งนี้ กทพ. เตรียมก่อสร้างโครงการทางด่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะ(เฟส) ที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ซึ่งมีการขุดอุโมงค์ทะลุภูเขาด้วย จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นับเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศ
นอกจากนี้ ให้ กทพ. นำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอุโมงค์ในประเทศไทย มาเป็นบทเรียน และหามาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย