ยอดตายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ระลอกในเวเนฯ พุ่งกว่า 160 รายแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ว่าทำเนียบประธานาธิบดีเวเนซุเอลาออกแถลงการณ์ ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง 7.2 และ 7.5 แมกนิจูด ใกล้กับเมืองบาเลนเซีย ทางตอนเหนือของประเทศ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 164 รายแล้ว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 971 คน
ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากมีแผ่นดินไหวตาม หรืออาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นแล้ว 30 ครั้ง หลังแผ่นดินไหวหลักทั้งสองครั้ง ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการค้นหาผู้สูญหายภายใต้ซากปรักหักพัง
ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากมีแผ่นดินไหวตาม หรืออาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นแล้ว 30 ครั้ง หลังแผ่นดินไหวหลักทั้งสองครั้ง ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการค้นหาผู้สูญหายภายใต้ซากปรักหักพัง