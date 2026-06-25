CAAT ประกาศห้ามบังคับบินโดรนพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา หลังสถานการณ์คลี่คลาย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2569 โดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายหลังการประเมินร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลง และความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลง CAAT จึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติ ขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน
ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลง และความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลง CAAT จึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติ ขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน