ปภ.เตรียมส่งทีม USAR Thailand ช่วยค้นหา-กู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในเวเนฯ

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยจุดเกิดเหตุห่างจากกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา ไปทางตะวันตก ประมาณ 160 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได้ ขนาด 7.2 ก่อนจะเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 ตามมา มีความลึกประมาณ 13.2 กม. กับ 10 กม. ตามลำดับ
ทั้งนี้ ปภ. ตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand (Urban Search and Rescue) ทีมหลัก จำนวน 46 คน สุนัข K9 จำนวน 3 ตัว พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทีม USAR Thailand ซึ่งประกอบด้วย ปภ. กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด เพื่อเตรียมสนับสนุน การปฏิบัติการ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอ สำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
ทั้งนี้ ปภ. ตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand (Urban Search and Rescue) ทีมหลัก จำนวน 46 คน สุนัข K9 จำนวน 3 ตัว พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทีม USAR Thailand ซึ่งประกอบด้วย ปภ. กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด เพื่อเตรียมสนับสนุน การปฏิบัติการ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอ สำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง