รมว.ยธ.แจงคดีหลอกลงทุน Forex หลังพบเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชี "ภาวุธ"

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (25 มิ.ย.) โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ถาม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ซึ่งดีเอสไอได้สนธิกำลังปูพรมตรวจค้น 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก โดยมีกระแสข่าวเชื่อมโยงถึง นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จึงต้องการทราบขั้นตอนสืบสวนและการเยียวยาผู้เสียหาย
พล.ต.ท.รุทธพล ชี้แจงว่า ดีเอสไอร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ติดตามคดีนี้มานานกว่า 6 เดือน เนื่องจากมีความซับซ้อน แบ่งหน้าที่กันทำ มีการใช้นอมินีและสินทรัพย์ดิจิทัลโอนเงินเป็นทอดๆ ไปยังต่างประเทศ โดยรูปคดีแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มชักชวนลงทุน (IB) กลุ่มโบรกเกอร์ 4 บริษัท และกลุ่มรับ-ส่งเงิน (Payment) ซึ่งเบื้องต้นตรวจพบบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท เรนนี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาพบในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้บริหารบริษัท QRS Global ได้เข้าชี้แจงแล้ว ยืนยันว่า ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใด และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนำพยานหลักฐานเข้าชี้แจง โดยดีเอสไอได้ประสาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดแล้ว
พล.ต.ท.รุทธพล ชี้แจงว่า ดีเอสไอร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ติดตามคดีนี้มานานกว่า 6 เดือน เนื่องจากมีความซับซ้อน แบ่งหน้าที่กันทำ มีการใช้นอมินีและสินทรัพย์ดิจิทัลโอนเงินเป็นทอดๆ ไปยังต่างประเทศ โดยรูปคดีแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มชักชวนลงทุน (IB) กลุ่มโบรกเกอร์ 4 บริษัท และกลุ่มรับ-ส่งเงิน (Payment) ซึ่งเบื้องต้นตรวจพบบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท เรนนี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาพบในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้บริหารบริษัท QRS Global ได้เข้าชี้แจงแล้ว ยืนยันว่า ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใด และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนำพยานหลักฐานเข้าชี้แจง โดยดีเอสไอได้ประสาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดแล้ว