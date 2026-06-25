สำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดเวลา-เส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

วันนี้ (25 มิ.ย.69) เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความว่า สำนักพระราชวัง ได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-10.00 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 11.30-16.00 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 20.00-21.00 น.
ทั้งนี้ ต้องผ่านจุดคัดกรอง และรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพฯ ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (จุดคัดกรองปิดเวลา 20.00 น.) เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีน สุภาพสตรีสวมกระโปรง หรือผ้านุ่งเท่านั้น
สำหรับการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น นักท่องเที่ยวทั่วไป เปิดให้เข้าชมได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัย งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศร์
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-10.00 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 11.30-16.00 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 20.00-21.00 น.
ทั้งนี้ ต้องผ่านจุดคัดกรอง และรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพฯ ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (จุดคัดกรองปิดเวลา 20.00 น.) เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีน สุภาพสตรีสวมกระโปรง หรือผ้านุ่งเท่านั้น
สำหรับการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น นักท่องเที่ยวทั่วไป เปิดให้เข้าชมได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัย งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศร์