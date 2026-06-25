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หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +10.33 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 85,992.76 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (25 มิ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,558.55 จุด ปรับขึ้น 10.33 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.67 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 85,992.76 ล้านบาท