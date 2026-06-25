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"ชัชชาติ" เตรียมจัดทริปไฟไหม้ ลุยหาเสียง 24 ชั่วโมง 50 เขต หวังให้ ปชช.ตื่นตัวใช้สิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมกรุงเทพฯ ทำงาน และ แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดเมืองไทยภัทร เขตห้วยขวาง ซึ่งระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนมาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแม่ค้าร้านขายโตเกียว นำโตเกียวกรอบพร้อมยาดมให้ ก่อนจะระบุว่า กลัวอาจารย์เป็นลม เราเคยเจอกันเมื่อตอนหาเสียง 4 ปีที่แล้ว

ทั้งนี้ นายชัชชาติ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ว่า โค้งสุดท้ายแล้ว เป็นห่วงอย่างเดียว คนอาจจะออกไปใช้สิทธิน้อย ต้องช่วยพยายามกระตุ้นให้คนทราบว่าวันที่ 28 มิถุนายนนี้ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ สก. ขอให้ออกไปลงคะแนนกัน เป็นการแสดงพลังตามระบอบประชาธิปไตยทำให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ได้ฉันทามติจากประชาชน มีหลายเรื่องที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ต้องไปเจรจาหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น จะได้สะท้อนว่าพลังของประชาชนหนุนอยู่ข้างหลัง ผู้ว่าฯ คนใหม่ จะมีฉันทามติจากประชาชนในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.69) จะมีกิจกรรมทริปไฟไหม้ เป็นรูปแบบหาเสียง 24 ชั่วโมง 50 เขต เริ่มเวลา 18.00 น. ถึง 18.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายน 2569 หมดแรงก็เลิก เพราะอยากจะให้ประชาชนตื่นตัวให้มากที่สุด ไม่หวังให้เลือกเราแต่อยากให้รู้ว่ามีการเลือกตั้ง