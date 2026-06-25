"ชัชชาติ" เตรียมจัดทริปไฟไหม้ ลุยหาเสียง 24 ชั่วโมง 50 เขต หวังให้ ปชช.ตื่นตัวใช้สิทธิ

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมกรุงเทพฯ ทำงาน และ แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดเมืองไทยภัทร เขตห้วยขวาง ซึ่งระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนมาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแม่ค้าร้านขายโตเกียว นำโตเกียวกรอบพร้อมยาดมให้ ก่อนจะระบุว่า กลัวอาจารย์เป็นลม เราเคยเจอกันเมื่อตอนหาเสียง 4 ปีที่แล้ว
ทั้งนี้ นายชัชชาติ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ว่า โค้งสุดท้ายแล้ว เป็นห่วงอย่างเดียว คนอาจจะออกไปใช้สิทธิน้อย ต้องช่วยพยายามกระตุ้นให้คนทราบว่าวันที่ 28 มิถุนายนนี้ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ สก. ขอให้ออกไปลงคะแนนกัน เป็นการแสดงพลังตามระบอบประชาธิปไตยทำให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ได้ฉันทามติจากประชาชน มีหลายเรื่องที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ต้องไปเจรจาหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น จะได้สะท้อนว่าพลังของประชาชนหนุนอยู่ข้างหลัง ผู้ว่าฯ คนใหม่ จะมีฉันทามติจากประชาชนในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.69) จะมีกิจกรรมทริปไฟไหม้ เป็นรูปแบบหาเสียง 24 ชั่วโมง 50 เขต เริ่มเวลา 18.00 น. ถึง 18.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายน 2569 หมดแรงก็เลิก เพราะอยากจะให้ประชาชนตื่นตัวให้มากที่สุด ไม่หวังให้เลือกเราแต่อยากให้รู้ว่ามีการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ นายชัชชาติ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ว่า โค้งสุดท้ายแล้ว เป็นห่วงอย่างเดียว คนอาจจะออกไปใช้สิทธิน้อย ต้องช่วยพยายามกระตุ้นให้คนทราบว่าวันที่ 28 มิถุนายนนี้ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ สก. ขอให้ออกไปลงคะแนนกัน เป็นการแสดงพลังตามระบอบประชาธิปไตยทำให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ได้ฉันทามติจากประชาชน มีหลายเรื่องที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ต้องไปเจรจาหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น จะได้สะท้อนว่าพลังของประชาชนหนุนอยู่ข้างหลัง ผู้ว่าฯ คนใหม่ จะมีฉันทามติจากประชาชนในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.69) จะมีกิจกรรมทริปไฟไหม้ เป็นรูปแบบหาเสียง 24 ชั่วโมง 50 เขต เริ่มเวลา 18.00 น. ถึง 18.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายน 2569 หมดแรงก็เลิก เพราะอยากจะให้ประชาชนตื่นตัวให้มากที่สุด ไม่หวังให้เลือกเราแต่อยากให้รู้ว่ามีการเลือกตั้ง