ผู้ว่าฯ เมืองคอนปฏิเสธตอบปมเอี่ยวทุจริตสอบบรรจุ ขรก.ท้องถิ่น โยนเป็นเรื่อง กม.

จากกรณีชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ภาคใต้ เขต 1 โดยระบุพบผู้สอบแข่งขันได้ 2 ราย ใช้นามสกุลเดียวกัน และอ้างเป็นเครือญาติของ ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายแล้วกัน
ทั้งนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง หรือมีข้อสรุปว่าการสอบแข่งขันดังกล่าวมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด โดยประเด็นดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายแล้วกัน
ทั้งนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง หรือมีข้อสรุปว่าการสอบแข่งขันดังกล่าวมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด โดยประเด็นดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป