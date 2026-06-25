ผบช.ก.ประชุมเดินหน้าติดตามคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น คาดชัดเจนภายใน 7-10 วัน

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรียกประชุมพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อกำหนดกรอบการทำงาน และติดตามคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้ดำเนินการตรวจสอบรวม 3 หน่วยงาน ซึ่งตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปราม ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้ต้องรับผิดชอบด้วย
ภายหลังประชุม ผบช.ก. เปิดเผยว่า กรณีทุจริตการสอบดังกล่าว คดีหลักเป็นการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประสานขอให้ตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปช่วย ล่าสุดได้ตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคําตอบแห่งหนึ่งย่านพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ส่งผู้แทนเดินทางเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองกํากับการ 2 กองบังคับการปราบปราม หรือ กก.2 บก.ป.ในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหาย เนื่องจากเอกสารทางราชการรั่วไหล
ทั้งนี้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เรียกประชุมทีมงาน กก.2 บก.ป. เพื่อหารือแนวทางในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเข้ามาร้องทุกข์ ยืนยันจะเร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครกระทําความผิดในข้อหาใดบ้าง จากคําให้การเบื้องต้นจะต้องนําไปขยายผลต่อว่าเกี่ยวข้องถึงใครบ้าง เพื่อให้เห็นถึงโครงข่ายทั้งหมด โดยจะตรวจสอบตามพฤติกรรมเป็นหลัก คาดว่าใช้เวลา 7-10 วันจะมีความชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง โดยตํารวจ กก.2 บก.ป.จะตรวจสอบในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยส่งตัวแทนมาร้องทุกข์ ส่วนเรื่องการตรวจสอบข้อสอบ หรือมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น ป.ป.ช.จะดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ หากสืบสวนพบบุคคลภายนอกเกี่ยวข้อง ทาง กก.2 บก.ป.จะดําเนินการออกหมายเรียก แต่หากพบข้าราชการเกี่ยวข้องจะส่งเรื่องต่อให้ทาง ป.ป.ช.ดําเนินการ ส่วนกรณีของนายพิชิต เจ้าของบริษัทที่เจ้าหน้าที่บุกไปตรวจค้น และพบเอกสารการทุจริตข้อสอบนั้น ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
ภายหลังประชุม ผบช.ก. เปิดเผยว่า กรณีทุจริตการสอบดังกล่าว คดีหลักเป็นการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประสานขอให้ตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปช่วย ล่าสุดได้ตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคําตอบแห่งหนึ่งย่านพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ส่งผู้แทนเดินทางเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองกํากับการ 2 กองบังคับการปราบปราม หรือ กก.2 บก.ป.ในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหาย เนื่องจากเอกสารทางราชการรั่วไหล
ทั้งนี้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เรียกประชุมทีมงาน กก.2 บก.ป. เพื่อหารือแนวทางในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเข้ามาร้องทุกข์ ยืนยันจะเร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครกระทําความผิดในข้อหาใดบ้าง จากคําให้การเบื้องต้นจะต้องนําไปขยายผลต่อว่าเกี่ยวข้องถึงใครบ้าง เพื่อให้เห็นถึงโครงข่ายทั้งหมด โดยจะตรวจสอบตามพฤติกรรมเป็นหลัก คาดว่าใช้เวลา 7-10 วันจะมีความชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง โดยตํารวจ กก.2 บก.ป.จะตรวจสอบในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยส่งตัวแทนมาร้องทุกข์ ส่วนเรื่องการตรวจสอบข้อสอบ หรือมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น ป.ป.ช.จะดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ หากสืบสวนพบบุคคลภายนอกเกี่ยวข้อง ทาง กก.2 บก.ป.จะดําเนินการออกหมายเรียก แต่หากพบข้าราชการเกี่ยวข้องจะส่งเรื่องต่อให้ทาง ป.ป.ช.ดําเนินการ ส่วนกรณีของนายพิชิต เจ้าของบริษัทที่เจ้าหน้าที่บุกไปตรวจค้น และพบเอกสารการทุจริตข้อสอบนั้น ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด