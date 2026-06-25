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ราคาทองครั้งที่ 33 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 15:22 (ครั้งที่ 33) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 62,900.00 บาท ขายออก 63,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 61,640.56 บาท ขายออก 63,900.00 บาท