กทม.เปิดตัวเว็บไซต์ เกาะติดผลนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.แบบเรียลไทม์

กรุงเทพมหานคร เปิดตัวเว็บไซต์ https://bangkokvote69.bangkok.go.th/ เพื่อรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งระบบแสดงรายชื่อผู้สมัครทุกคน พร้อมหมายเลขผู้สมัคร คะแนนเสียง และเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้รับ รวมถึงสามารถสลับดูผลคะแนนของแต่ละประเภทการเลือกตั้งได้
นอกจากนี้ ยังแสดงคะแนนรวมทั้งกรุงเทพมหานคร คะแนนรายเขต จำนวนหน่วยที่นับแล้ว ร้อยละความคืบหน้าของการนับคะแนน ข้อมูลบัตรดี บัตรเสีย และสถิติการนับคะแนน ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผลคะแนนที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ยังแสดงคะแนนรวมทั้งกรุงเทพมหานคร คะแนนรายเขต จำนวนหน่วยที่นับแล้ว ร้อยละความคืบหน้าของการนับคะแนน ข้อมูลบัตรดี บัตรเสีย และสถิติการนับคะแนน ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผลคะแนนที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ